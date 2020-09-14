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Во время переговоров с Владимиром Путиным Александр Лукашенко призвал уделять как можно больше внимания уделять безопасности и обороне своих границ, не повторяя ошибок Великой Отечественной войны. Он пояснил, что тогда тоже все были уверены, что никаких боевых действий не будет, однако вышло все с точностью до наоборот.

Президент Беларуси также рассказал, что на территории Литвы, расположенной всего в 15 км от границы, недавно высадились войска Североатлантического альянса. В этой связи он подчеркнул, что нужно не допускать провокаций, а готовиться к длительной обороне, невзирая на то, что говорит Запад.

Также белорусский президент заметил, что если у натовских войск или у кого-то из западных стран «чешутся руки», то «мы можем почесать их в любой момент». Лидер соседнего государства говорил также о совместных учениях, призывал не спрашивать ни у кого, нужно ли проводить их, а спланировать боевые занятия на несколько лет вперед.

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