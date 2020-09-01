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Митрополита Тадеуша Кондрусевича отказались пускать в Беларусь по возвращению из Польши. Александр Лукашенко разъяснил данную ситуацию. В частности, он заявил, что глава католиков Белоруссии внезапно покинул страну и оказался на польской территории, где ему дали какие-то задания.

Президент также сказал, что решение не разрешать въезд митрополиту совсем не связан с его политическими убеждениями или вероисповеданием. Просто возникли подозрения в том, что у Кондрусевича, помимо белорусского, имеется еще и гражданство другой страны. Эти подозрения в настоящий момент проверяются.

Ранее митрополит неоднократно осуждал насилие в адрес протестующих и критиковал Александра Лукашенко. Но, по словам президента, дело совсем не в этом. Действующее законодательство страны запрещает иметь двойное гражданство, поэтому если информация подтвердиться, Кондрусевича могут не пустить на территорию страны вообще.

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