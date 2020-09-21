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Певица Лолита на своей странице в Instagram поделилась видеозаписью, в которой продемонстрировала очередной откровенный наряд.

В кадре Лолита предстала в обтягивающем полупрозрачном комбинезоне, в которой она собирается выступать на новом концерте. Выступление должно было пройти ещё в апреле в Москве, но пандемия коронавируса надолго отодвинула эти планы. В итоге, как стало известно, концерт пройдёт девятого октября в “Крокус Сити Холле”.

Певица рассказала, что её концерт откроет сезон билетных концертов в данном зале, а также напоминал о том, что зрителям необходимо иметь с собой маску.

Как отметили поклонники, комбинезон выгодно подчеркнул фигуру Лолиты, которая весьма похудела после развода с Дмитрием Ивановым. В комментариях они восхитились тому, как певице удалось измениться за столь короткое время, и заявили, что ей следует продолжать так держать.

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  • Анна
  • 21.09.2020
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