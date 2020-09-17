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Светлана Лобода ужаснула своих поклонников гигантским размером ступни.

На опубликованном в Instagram кадре певица сидит на каменном заборе в темноте. Она облачена в светлое платье со стразами и босоножки на тонком каблуке. В подписи к снимку Светлана рассказала, как хорошо у моря вечером, и обратилась к неизвестному, пожелав, чтобы он был рядом.

Подписчики певицы обратили внимание на её ноги, которые кажутся очень большими. Некоторые даже предположили, что у Лободы 48 размер ноги. Впрочем, многие пришли к выводу, что кадр сделан неудачно, и подобное впечатление производится из-за неправильно подобранного ракурса.

Некоторые и вовсе не обратили внимания на неестественные ступни певицы, и написали ей комплименты её фигуре, а также пообещали, что она обязательно будет вместе с тем, к кому обращается.

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