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На территории Сирии курдам удалось уничтожить один из военных блокпостов Турции, организовав ракетный удар.

Отмечается, что данная ракетная атака была осуществлена в северной области Алеппо. Ее результатом стало практически полное уничтожение наблюдательного пункта. Как минимум 5 турецких военных получили различные ранения. На появившихся позднее кадрах можно увидеть густой черный дым, идущий с блокпоста. Возможна, была взорвана бронетехника.

Раненые солдаты Турции были эвакуированы на вертолете. В турецком Минобороны при этом никак не комментируют случившийся инцидент. Блокпост был уничтожен силами курдской группировки YPG, которая продолжает активно воевать с турецкой армией в Сирии.

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