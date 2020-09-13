На территории Сирии курдам удалось уничтожить один из военных блокпостов Турции, организовав ракетный удар.

Отмечается, что данная ракетная атака была осуществлена в северной области Алеппо. Ее результатом стало практически полное уничтожение наблюдательного пункта. Как минимум 5 турецких военных получили различные ранения. На появившихся позднее кадрах можно увидеть густой черный дым, идущий с блокпоста. Возможна, была взорвана бронетехника.

Раненые солдаты Турции были эвакуированы на вертолете. В турецком Минобороны при этом никак не комментируют случившийся инцидент. Блокпост был уничтожен силами курдской группировки YPG, которая продолжает активно воевать с турецкой армией в Сирии.