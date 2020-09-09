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Актриса Кристина Асмус в настоящий момент находится на одном из курортов Краснодарского края, где вместо отдыха напряженно работает, снимаясь в новом шоу. По вечерам же она находит время, чтобы немного подшутить над своими подписчиками. Так, она разместила ироничное видео, в комментарии к которому написала, что «снова разделась на камеру».

На ролике Кристина сообщает фолловерам, что ужасно устала после рабочего дня и от постоянной жары. Вполне возможно, что фанаты ожидали небольшого стриптиза, однако на последних секундах ролика девушка сняла с себя только парик.

Асмус написала, что посмотреть видео, где она «раздевается», можно без смс и регистрации. Подписчики отреагировали многочисленными комментариями на это видео. Кто-то требовал продолжения, а кто-то написал, что даже несмотря на подобные провокационные шутки, Кристина все же пользуется любовью фолловеров и является отличной актрисой. И очень хорошо, что она иногда находит минутку, чтобы посмеяться над собой.

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