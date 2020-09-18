Кристина Асмус впервые приехала на фестиваль “Кинотавр”, где представила фильм “Китобой”.

Как отмечается, это фильм целиком она увидела лишь на фестивале. По её словам, фильм произвёл на неё сильнейшее впечатление, что она долгое время не могла уснуть, при том, что она же сама и снималась в этой картине. Правда, роль у неё было небольшая.

Также Асмус особую благодарность выразила режиссёру Филиппу Юрьеву, который отказался от использования обнажённых сцен с Кристиной. Как заметила актриса, материал был отснят и был у режиссёра, использование подобных кадров могло поднять хайп и вызвать резонанс, а также привлечь больше зрителей, но в итоге Филипп решил оставить то, что и оставил.

Асмус не посещала прошлые фестивали “Кинотавр” из-за того, что, как она объяснила, она не хочет приезжать просто на тусовку, а хочет представлять кино.