Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказал позицию Кремля по поводу конфликта в Нагорном Карабахе. Он заявил, что высказывания Турции о поддержке Азербайджана способствуют обострению конфликта. Также Песков сообщил, что Россия выступает за скорейшее прекращение боевых действий и абсолютно не согласна с турецкой позицией.

По словам Пескова, Кремль призывает всех без исключения партнеров, «таких, как Турция», предпринять необходимые меры, чтобы вернуть за стол переговоров представителей армянской и азербайджанской сторон. И вынудить их продолжить разрешать возникающие противоречия мирным путем.

Данное заявление стало ответом на обращение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана к Азербайджану с призывом прекратить оккупацию армянской армией принадлежащих ему территорий.