Игорь Коротченко, военный специалист, уверен, что в случае войны с равным по силе врагом, например, с РФ или КНР, Соединенные Штаты понесут огромные потери.

Эксперт решил прокомментировать недавнее высказывание Чарльза Брауна, руководителя американского штаба ВВС, о том, что в глобальном конфликте потери американцев окажутся сопоставимы с Второй мировой войной. Коротченко предполагает, что количество жертв окажется в разы больше.

По мнению специалиста, ни Российская Федерация, ни Китай в настоящее время не заинтересованы в начале военного конфликта с США. Поэтому американцы рассматривают ситуацию, в которой именно они станут инициаторами данной войны, оценивая свои потери в ней.