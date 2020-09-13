читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Игорь Коротченко, военный специалист, уверен, что в случае войны с равным по силе врагом, например, с РФ или КНР, Соединенные Штаты понесут огромные потери.

Эксперт решил прокомментировать недавнее высказывание Чарльза Брауна, руководителя американского штаба ВВС, о том, что в глобальном конфликте потери американцев окажутся сопоставимы с Второй мировой войной. Коротченко предполагает, что количество жертв окажется в разы больше.

По мнению специалиста, ни Российская Федерация, ни Китай в настоящее время не заинтересованы в начале военного конфликта с США. Поэтому американцы рассматривают ситуацию, в которой именно они станут инициаторами данной войны, оценивая свои потери в ней.

Вам может понравиться

Фигура 60-летней телеведущей в бикини восхитила поклонников

Британская телеведущая Антея Тернер восхитила поклонников своей фотографией с отдыха, опубликованной в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 11.09.2020
  • читать 1 минуту

Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

В Интернете была размещена фотография, на которой изображен удар по авианосцу с… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Более 20 тысяч новых номеров для туристов планируют создать в Крыму к 2025 году

В Крыму планируется значительно увеличить число номеров для туристов. Об этом рассказал… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 11.09.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 сентября – небольшой дождь, до 14 °C | город Мытищи: погода, 13 сентября – пасмурно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 сентября – ясно, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 сентября – переменная облачность, до 14 °C | Королев: погода, 13 сентября – ясно, до 24 °C | Подольск: погода, 13 сентября – пасмурно, до 17 °C | Армавир: погода, 13 сентября – ясно, до 28 °C |