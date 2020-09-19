Пресс-служба Северного флота опубликовала сообщение о том, что отряд суден, которые совершают арктический переход, активно движется к границе с Соединенными Штатами, находящейся в Беринговом проливе. Ухудшившаяся погода вынудила их сняться с якорей и продолжить запланированное заранее движение на восток.

В составе отряда к американским границам движутся ледокол «Илья Муромец» и десантное судно «Кондопога», а также противолодочный крейсер «Североморск» и буксир «Памир». Сейчас корабли перемещаются вдоль побережья Чукотки. В задачи экипажа входят выявление на побережье участков, на которые можно высадить морской десант.

Пресс-служба пояснила, что на корабле «Кондопога» находится подразделение морской пехоты. Военнослужащие привлечены к учениям, в ходе которых отрабатываются мероприятия, направленные на защиту полуострова, а также других континентальных и островных российских территорий.