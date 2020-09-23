На Украине попытка первого запуска американского комплекса Javelin внезапно стала провальной. Испытания проводились в Николаевской области на полигоне «Широкий лан». Хваленый ракетный комплекс, который Украине поставили США, просто не сработал.

Ситуацию с осечкой Javelin прокомментировал Валерий Залужный, который командует военными подразделениями оперативного командования «Север». Он предположил, что оператор комплекса допустил ошибку при запуске ракеты, из-за чего она не вылетела.

Сбой в работе комплекса произошел в присутствии президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства специально приехал в регион для наблюдения за запуском ракеты. На данный момент от него никаких комментариев не поступало.

Украина получила от США несколько ракетных комплексов Javelin, а также ракеты к ним. Приобретение обошлось в 27 млн долларов. Однако столь дорогостоящая техника дала сбой. Украинские военные в беседах между собой высказали предположение, что либо сам комплекс, либо ракеты исчерпали свой ресурс и были поставлены американцами с завершившимся сроком годности.