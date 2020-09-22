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Минздрав России сообщил, что для пациентов, у которых был выявлен коронавирус, имеется коечный фонд в размере 126,2 тысячи коек.

Из них в настоящее время заполнено 81,3%. Также отмечается, что сейчас идёт повышение количества заболевших коронавирусом. На случай серьёзного ухудшения ситуации предусмотрен “мобилизационный потенциал”. Благодаря ему в случае необходимости будет осуществлена адекватная и своевременна реакция на развитие ситуации в негативную сторону.

Отмечается, что в ближайшем будущем число заболевших коронавирусом будет лишь расти, и в особой опасности находятся те районы, где вспышек коронавируса весной практически не было. В тех же городах, где было много заражённых, подъём уровня заболеваемости не будет настолько резким.

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  • Анна
  • 20.09.2020
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