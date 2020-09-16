Издание Global Times из Китая рассказало о том, что истребители J-20 производства КНР существенно превосходят по характеристикам российские самолеты Су-30. Военные эксперты соответствующим образом отреагировали на эту информацию. Многие из них отнеслись к сообщению с иронией и заявили, что китайцы, мягко говоря, несколько преувеличивают свои возможности.

В статье упомянутого выше издания говорилось о победе китайских истребителей над российскими с разгромным счетом 17:0. Несложно догадаться, что этой публикацией КНР пытались убедить Индию, планирующую закупить партию Су-30 для своих ВВС, не делать этого.

Однако подавляющее большинство военных экспертов только посмеялись над таким результатом. Некоторые из них заявили, что на компьютерном симуляторе можно без особого труда обыграть кого угодно. А вот в реальном сражении китайским истребителям придется туго. Специалисты отметили, что J-20 существенно уступает Су-30 по целому ряду характеристик, поэтому если бы этот истребитель и одержал победу, то счет точно был бы совсем другим.