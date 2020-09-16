Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание Global Times из Китая рассказало о том, что истребители J-20 производства КНР существенно превосходят по характеристикам российские самолеты Су-30. Военные эксперты соответствующим образом отреагировали на эту информацию. Многие из них отнеслись к сообщению с иронией и заявили, что китайцы, мягко говоря, несколько преувеличивают свои возможности.

В статье упомянутого выше издания говорилось о победе китайских истребителей над российскими с разгромным счетом 17:0. Несложно догадаться, что этой публикацией КНР пытались убедить Индию, планирующую закупить партию Су-30 для своих ВВС, не делать этого.

Однако подавляющее большинство военных экспертов только посмеялись над таким результатом. Некоторые из них заявили, что на компьютерном симуляторе можно без особого труда обыграть кого угодно. А вот в реальном сражении китайским истребителям придется туго. Специалисты отметили, что J-20 существенно уступает Су-30 по целому ряду характеристик, поэтому если бы этот истребитель и одержал победу, то счет точно был бы совсем другим.

Вам может понравиться

В Москве к выходным ожидается “пузырь” полярного холода

По информации центра погоды “Фобос”, к концу недели в Москве ожидается похолодание.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 15.09.2020
  • читать 1 минуту

Названы цели новых ударов ВКС России в Идлибе

Российские военно-космические силы нанесли несколько ударов по узбекским и кавказским штабам, размещающимся… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Украина назвала «истинные причины» потери Крыма

ГБР (Государственное бюро расследований) Украины сообщило, что Крым вышел из-под контроля украинского… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 сентября – облачно с прояснениями, до 12 °C | город Мытищи: погода, 16 сентября – небольшая облачность, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 сентября – пасмурно, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 сентября – облачно с прояснениями, до 17 °C | Королев: погода, 16 сентября – небольшая облачность, до 22 °C | Подольск: погода, 16 сентября – переменная облачность, до 14 °C | Армавир: погода, 16 сентября – ясно, до 25 °C |