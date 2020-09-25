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После окончания Второй мировой войны США считается неизменным мировым лидером по мощи своих военно-морских сил. Однако гегемонию Соединенных Штатов на океанских просторах можно считать завершенной. Все дело в том, что теперь первые позиции занимает Китай.

Информация об этом была представлена американским Минобороны. Представители Пентагона заявляют, что в распоряжении США сегодня имеется 293 боевых судна, в то время как китайский флот состоит из 350 субмарин и кораблей.

КНР выигрывает не только по количеству, но и по качеству. Утверждается, что Поднебесная империя провела комплексную модернизацию своего флота, что позволило обеспечить широкие возможности для кораблей разных габаритов и потенциала для решения самых различных задач.

Пентагон заявил, что не намерен мириться с такой ситуацией и сделает все возможное, чтобы в минимальные сроки догнать и перегнать Китай.

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