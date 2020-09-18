читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Актёр Киану Ривз недавно дал интервью передаче “Единое шоу”, в котором в том числе рассказал о своём герое Нео из трилогии “Матрица”, а также раскрыл некоторые подробности о предстоящем четвёртом фильме.

Согласно его словам, четвёртая “Матрица” будет являться “вдохновляющей историей любви”. Он считает, что сценарий, написанный Ланой Вачовски, является прекрасным, и отметил, что фильм не будет приквелом к трилогии. Путешествий в прошлое, как Ривз заявил, также не будет.

В кинокартине появится как сам Нео, который, как казалось, навсегда ушёл, так и Тринити, роль которой по-прежнему исполнит Кэри-Энн Мосс.

Съёмки четвёртого фильма начались ещё в начале года, но пандемия коронавируса внесла свои планы, и их пришлось временно отложить.

Вам может понравиться

Актриса Наталья Рудова продемонстрировала грудь в бикини

Актриса Наталья Рудова привела поклонников в восторг своей новой публикацией. На фото,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 17.09.2020
  • читать 1 минуту

В Коми на 9 лет осудили мужчину, принуждавшего 14-летнюю падчерицу к сексу

В Коми был вынесен приговор мужчине, который принуждал свою несовершеннолетнюю падчерицу к… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 16.09.2020
  • читать 1 минуту

Беременную актрису назвали “копией” Анджелины Джоли

Турецкая актриса Мерьям Узерли на своей странице в Instagram поделилась новой фотографией.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 16.09.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 сентября – пасмурно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 18 сентября – небольшой дождь, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 сентября – небольшой дождь, до 17 °C | Королев: погода, 18 сентября – переменная облачность, до 23 °C | Подольск: погода, 18 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Армавир: погода, 18 сентября – переменная облачность, до 28 °C |