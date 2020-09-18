Актёр Киану Ривз недавно дал интервью передаче “Единое шоу”, в котором в том числе рассказал о своём герое Нео из трилогии “Матрица”, а также раскрыл некоторые подробности о предстоящем четвёртом фильме.

Согласно его словам, четвёртая “Матрица” будет являться “вдохновляющей историей любви”. Он считает, что сценарий, написанный Ланой Вачовски, является прекрасным, и отметил, что фильм не будет приквелом к трилогии. Путешествий в прошлое, как Ривз заявил, также не будет.

В кинокартине появится как сам Нео, который, как казалось, навсегда ушёл, так и Тринити, роль которой по-прежнему исполнит Кэри-Энн Мосс.

Съёмки четвёртого фильма начались ещё в начале года, но пандемия коронавируса внесла свои планы, и их пришлось временно отложить.