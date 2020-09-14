Узнать свое будущее можно если вовремя обратиться с вопросом ко вселенной. Она обязательно ответит, если следовать простым, но важным правилам. Недооценка возможности чревата потерей возможности радикально и в лучшую сторону изменить свою жизнь.

Как сформулировать вопрос

Чаще всего гадание на любовь делается с помощью карт. Главная сложность — правильная трактовка. Профессиональные прогнозисты обучаются этому искусству на протяжении всей жизни. Поэтому точность гарантируется только при обращении к специалисту.

Карты не любят праздного любопытства. Поэтому вопрос должен действительно волновать душу человека. Главная опасность состоит в неумении отделить действительно волнующий вопрос от навязанного кем-то другим. Некоторые тонкоматериальные сущности любят внушать людям ложные мысли, уводя их тем самым с праведной дороги.

Чтобы убедиться в том, что вопрос действительно волнует душу, рекомендуется выполнить простое упражнение. Надо закрыть глаза, внимательно подумать о вопросе, после чего:

Прислушаться своему слуху. Вселенная может подать сигнал, который предстоит правильно расшифровать. Звуки, которые слышит человек могут намекать как на истинность вопроса, так и на его ложность. Только сам человек может правильно расшифровать знаки вселенной. Прислушаться к своему зрению. Здесь все аналогично предыдущему пункту. Единственное отличие — зрительно дается больше информации. Потому и расшифровка существенно легче. Прислушаться к своим мыслям. Неожиданные озарения могут быть подсказкой. Главное — суметь уловить, поймать эту мысль и прислушаться к ней.

Практика подсказывает: обычно это простое упражнение помогает определить истинный или ложный вопрос тревожит человека.

Преимущества гадания на картах

Карты отвечают на любой, даже самый общий вопрос. Впрочем, точность ответа тоже снижается, но при этом карты не врут. Поэтому, если на вопрос о том, встретит ли человек любовь в своей жизни карты ответили утвердительно, это может означать как наступление приятного события спустя 10 минут или под конец жизни.

Поэтому рекомендуется задавать картам максимально точный вопрос, чтобы получить действительно верный ответ на него. Также следует помнить, что карты дают подсказку, но управление жизнью находится в руках самого человека. Если он воспользуется подсказкой, может полностью изменить свою судьбу.