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Телеведущий Иван Ургант высмеял фото Евгения Петросяна и его полугодовалого сына в очередном выпуске своего вечернего шоу на Первом канале.

Матерью ребёнка является 31-летняя Татьяна Брухунова. Как отмечается, слухи о том, что в паре появился ребёнок, появились уже давно, однако каких-либо убедительных доказательств до публикации фото мальчика не было – Татьяна весьма успешно сумела скрыть свою беременность, в том числе публикацией архивных фото.

На опубликованном кадре Петросян держит сына, подняв на руках в воздух, и мальчика это, похоже, совершенно не пугает.

Как в шутку предположил Ургант, в роддоме, когда увидели отца, сказали “чума чудильная”. Он отметил, как хохочет мальчик на фото, и заявил, что это из-за того, что отец говорит ему про шпингалеты и чугуевские подтяжки. Его соведущий Дмитрий Хрусталев также не удержался от комментария и сравнил фото с известным эпизодом из мультфильма “Король лев”.

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  • Анна
  • 16.09.2020
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