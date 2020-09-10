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Военный эксперт Алексей Леонков рассказал об особенностях истребителя пятой генерации Су-57.

Так, он сообщил, что истребитель соответствует критерию сетецентричности, а по эффективности бортового оборудования превосходит F-35 из США. Кроме того, заявил, что Су-57 получил совершенно новые системы, и одно из главных преимуществ, которого нет у других боевых самолётов – “второго пилота”.

Это, как отмечается, полностью новый комплекс бортового оборудования. В его задачи входит выполнение функций второго пилота, а также интеллектуальная поддержка пилота. Благодаря этому лётчик может вести бой даже в очень сложных ситуациях. Он будет получать сведения о противнике, его атаках и использовании вооружения. Кроме того, система даёт возможность проводить сражение с несколькими противниками.

Также сообщается, что Су-57 получил на вооружение ракету, способную атаковать цели за пределом обзора пилота.

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