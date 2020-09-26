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Одно из самых опасных, по словам американских военных обозревателей, видов вооружений РФ было задействовано на учениях «Кавказ – 2020». В Астраханской области на полигоне Капустный яр ОТРК «Искандер» произвели запуск аэробаллистических ракет, которые поразили сразу несколько ключевых целей условных врагов.

Эти комплексы в комбинации с ОТРК «Точка У» сравняли с землей и пункты управления противника, что позволило обеспечить максимально успешный результат учений. Сразу же после пусков они моментально сменили позицию, чтобы не быть обнаруженными.

Помимо запусков ракет, военнослужащие, принимающие участие в учениях, отрабатывали действия на зараженной местности, подвергнувшейся химическим и радиационным атакам. Также они успешно справились с отражением атак, для проведения которых были направлены диверсионные группы.

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