Маргарита Грачева, о которой узнала вся страна после того, как бывший муж из ревности отрубил ей топором кисти рук, опубликовала видеозапись со своим новым мужем.

Как отмечается, замуж за мужчину по имени Максим она вышла около года назад, но никому, кроме родителей, и своих, и мужа, они об этом не рассказали. Лишь несколько месяцев спустя Маргарита рассказала, как познакомилась со своим супругом, и со временем стала с ним друзьями.

На опубликованном ролике молодожёны гуляют по Санкт-Петербургу, а некоторые сцены были сняты в метро. В подписи Грачева поблагодарила всех за добрые слова в свой адрес.

В комментариях подписчики Маргариты отметили, что пара выглядит весьма счастливой и довольной жизнью.