Фотограф Мерт Алас выложил в Инстаграм фотографии обнаженной Ирины Шейк. Российская супермодель стоит на ней спиной к камере, а интимные места скрывает под собой гигантская рыба-меч.

На черно-белом фото голова модели повернута в профиль. Благодаря этому можно заметить, что Шейк снималась практически без макияжа. Ее волосы эффектно развеваются под сильным ветром.

Снимок привлек внимание поклонников, одни из которых восхитились эффектной внешностью Ирины, а другие иронично заметили, что на фото изображена «рыба моей мечты».

Напомним, что Ирина Шейк приобрела широкую известность после романа с Криштиану Роналду – «звездой» футбольной сборной Португалии, мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса». Также она была замужем за американским актером Брэдли Купером, от которого родила дочь.