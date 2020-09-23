Финские исследователи разработали уникальную методику, позволяющую искусственному интеллекту проводить моделирование визуального восприятия, то есть показывать мысли людей.

Согласно их словам, они потратили немало времени на создание новейшей технологии, позволяющей компьютеру воссоздавать визуальное восприятие человека, фиксируя сигналы его мозга. Она базируется на современном интерфейсе вида мозг – компьютерная система. До сегодняшнего дня подобные устройства были способны обеспечивать пользователя только односторонней связью, однако разработанная методика дает возможность выводить абсолютно иные данные, включая картинки, появляющиеся в сознании.

В результате при подключении данного устройства к мозгу человека искусственный интеллект может практически предсказывать его мысли, выводя соответствующие изображения на экран. Впрочем, данная технология все еще требует доработки и дальнейших исследований.