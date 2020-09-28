Телеграм-канал WarGonzo опубликовал информацию о готовящейся переброске на территорию Азербайджана элитного турецкого спецназа. По словам автора публикации, подразделение «Бригада Командос» отправится в пункт назначения в ближайшее время.

Канал ссылается на собственные источники в Стамбуле и сообщает, что отправка спецназа готовится не случайно. Судя по всему, планируется использование элитных войск в вооруженном конфликте между Арменией и Азербайджаном. Если учитывать, что ранее Турция уже перебрасывала свои подразделения на азербайджанскую территорию, то вполне можно говорить о совершенно новой фазе конфликта, способной затронуть и другие государства.

Напомним, что 27 сентября оба кавказских государства заявили об обстреле своих позиций, после чего ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. В течение двух дней беспрерывным потоком поступает информация о потерях с обеих сторон.