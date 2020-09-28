Компания Google дополнила свой картографический сервис новым слоем. Благодаря этому пользователи могут получить информацию о распространении пандемии коронавируса в разных странах мира, а также узнать об эпидемиологической ситуации в конкретном государстве в режиме реального времени.

Представители компании сообщили, что новая опция предназначена для всех пользователей без исключения. Но особенно актуальной она станет для путешественников, которые смогут узнать, что происходит с коронавирусом в той стране, куда они намерены отправиться. Также открывается возможность выбора направления с благоприятной эпидемиологической ситуацией.

В картах Google представлены данные о количестве заразившихся коронавирусом на каждые 100 тыс. населения разных стран. В их число входит и Россия. Чтобы получить интересующую пользователя информацию, ему достаточно выбрать соответствующий регион и узнать об уменьшении либо об увеличении этого показателя.