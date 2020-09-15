Эксперименты на быках, хряках и козлах, проводимые группой американских ветеринаров и специалистов в области генетики, помогли вывести стерильных самцов, которые могут выступать в роли «суррогатных отцов».

Чтобы добиться этого, эксперты «отключили» у эмбрионов перечисленных выше животных ген NANOS2. Он отвечает за развитие сперматозоидов, поэтому после прекращения его функционирования животные стали полностью стерильными.

На следующем этапе исследования «испытуемым» были пересажены сперматогенные клетки самцов тех же видов, отличающихся повышенной фертильностью. Благодаря этому стерильные животные получили возможность оплодотворять самок семенем других представителей своего вида.

Ученые заявляют о важности новой технологии, которая в будущем поможет бесплодным мужчинам иметь детей, предотвратит вымирание отдельных видов животных, а также улучшит сферу животноводства и позволит повысить качество продуктов питания.