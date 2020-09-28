Гарик Харламов впервые дал комментарий свой разводу с актрисой Кристиной Асмус.

Как известно, в браке Харламов и Асмус состояли семь лет, у них имеется дочь Анастасия. О разводе пара заявила этим летом. Многие посчитали расставание лишь шуткой, но, как оказалось, они действительно развелись.

Пока Асмус стала уделять работе практически всё своё время, Харламова всё чаще замечали развлекающимся на вечеринках и с друзьями. Кроме того, пошли слухи о его новом романе с актрисой Яной Кошкиной. Согласно заявлению Харламова, он знаком с Яной, но они за всё время виделись всего лишь несколько раз.

Также юморист рассказал, что они с Асмус решили разойтись мирно и без шума, и остаться друзьями. Между ними, как он отметил, нет вражды, и они даже работают на одной съёмочной площадке. Как Харламов заявил, всё, по большому счёту, осталось по-прежнему, лишь исчезли “муж” и “жена”.