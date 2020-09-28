читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Гарик Харламов впервые дал комментарий свой разводу с актрисой Кристиной Асмус.

Как известно, в браке Харламов и Асмус состояли семь лет, у них имеется дочь Анастасия. О разводе пара заявила этим летом. Многие посчитали расставание лишь шуткой, но, как оказалось, они действительно развелись.

Пока Асмус стала уделять работе практически всё своё время, Харламова всё чаще замечали развлекающимся на вечеринках и с друзьями. Кроме того, пошли слухи о его новом романе с актрисой Яной Кошкиной. Согласно заявлению Харламова, он знаком с Яной, но они за всё время виделись всего лишь несколько раз.

Также юморист рассказал, что они с Асмус решили разойтись мирно и без шума, и остаться друзьями. Между ними, как он отметил, нет вражды, и они даже работают на одной съёмочной площадке. Как Харламов заявил, всё, по большому счёту, осталось по-прежнему, лишь исчезли “муж” и “жена”.

Вам может понравиться

В Минске к дворцу Независимости прибыла колонна из десяти БТР

В центре Минска 27 сентября должна состояться очередная несанкционированная акция оппозиции. В… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 27.09.2020
  • читать 1 минуту

В одном из вузов Москвы упал лифт со студентами

В социальной сети Twitter один из студентов МФЮА написал о том, что… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Кети Топурия подтвердила, что помолвлена с Львом Деньговым

Кети Топурия подтвердила слухи о помолвке, рассказав об этом в интервью изданию… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 26.09.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 сентября – ясно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 28 сентября – пасмурно, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 сентября – дождь, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 сентября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 28 сентября – пасмурно, до 20 °C | Подольск: погода, 28 сентября – пасмурно, до 13 °C | Армавир: погода, 28 сентября – небольшой дождь, до 25 °C |