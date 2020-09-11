читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские издания, сославшись на свои источники, заявили, что корабль «Dupuy de Lome» ВМС Франции атаковал радиолокационные станции ЗРК С-400, развернутых в Крыму, путем создания помех.

Для атаки были выбраны определенные частоты. Авторы материала считают, что это стало возможным благодаря получению западными военными сведений о частотах, используемых российскими РЛС. Журналисты предполагают, что эти данные были получены НАТО во время разведывательных полетов, осуществленных ранее США.

В статье указано, что французское разведывательное судно проплыло через пролив Босфор, а потом отправилось в центральный район черноморской акватории. На корабле нет оружия, но он оснащен различным радиопередающим оборудованием, способным ставить помехи и собирать различные данные.

Вам может понравиться

После залпа нас сразу уничтожат – командир российской АПЛ

Игорь Курдин, командир одной из атомных подлодок ВМС РФ, сообщил, что в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Михаил Ефремов рассказал, как провел первую ночь в СИЗО

Актёр Михаил Ефремов в интервью изданию “Московский комсомолец” рассказал о том, как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 09.09.2020
  • читать 1 минуту

Российский боец Алиасхаб Хизриев одолел своего соперника за 50 секунд

Алиасхабу Хизриеву, новому бойцу UFC из Российской Федерации, удалось победить своего оппонента… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 сентября – переменная облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 11 сентября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 сентября – небольшой дождь, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 сентября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 11 сентября – ясно, до 27 °C | Подольск: погода, 11 сентября – облачно с прояснениями, до 12 °C | Армавир: погода, 11 сентября – ясно, до 28 °C |