Российские издания, сославшись на свои источники, заявили, что корабль «Dupuy de Lome» ВМС Франции атаковал радиолокационные станции ЗРК С-400, развернутых в Крыму, путем создания помех.

Для атаки были выбраны определенные частоты. Авторы материала считают, что это стало возможным благодаря получению западными военными сведений о частотах, используемых российскими РЛС. Журналисты предполагают, что эти данные были получены НАТО во время разведывательных полетов, осуществленных ранее США.

В статье указано, что французское разведывательное судно проплыло через пролив Босфор, а потом отправилось в центральный район черноморской акватории. На корабле нет оружия, но он оснащен различным радиопередающим оборудованием, способным ставить помехи и собирать различные данные.