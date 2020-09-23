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На “Кинотавре” публике был представлен фильм “Кто-нибудь видел мою девчонку?” режиссёра Ангелины Никоновой родом из Ростова-на-Дону. Во время сеанса произошла скандальная ситуация – зрители демонстративно ушли из зала.

Как считают аналитики и актёры, принимавшие участие в съёмках фильма, причиной такой реакции стал главный герой фильма – Сергей Добротворский, весьма уважаемая личность в сфере кино. Кинокартина была снята на основе автобиографической книги его супруги Карины “Сто писем к Сереже. Кто-нибудь видел мою девчонку?”. Однако конец у книги печальный – после того, как Добротворский начал употреблять наркотики и приобрёл зависимость, жена с ним рассталась. После этого Добротворский умер от передозировки.

По мнению сыгравшей в фильме Анны Чиповской, публика “Кинотавра” является профдеформированным обществом, имеющем определённые ожидания и предрассудки. Иной реакции, как она считает, ожидать и не следовало. Также она отметила, что Добротворский всё ещё является для многих богом и царём.

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