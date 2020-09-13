Российская фигуристка Евгения Медведева, которая уже имеет в своем активе по две золотых медали чемпионатов Европы и мира, рассказала о своем переезде в Одинцово. Девушка купила там особняк, построенный в два этажа из красного кирпича.

В телепрограмме «На дачу!» Евгения сообщила, что пока не готова принимать гостей, так как сама еще не успела освоиться в новом доме. Поэтому беседа с авторами программы проходила в просторном саду, разбитом прямо у дома.

Евгения также сообщила, что она стремится избавиться от зависимости к гаджетам и компьютерам. Поэтому старается находить себе другие занятия. Если выпадает несколько свободных часов, она рисует, учиться играть на укулеле, а также посещает родственников.

Евгения Медведева – подопечная известного фигуриста Брайана Орсера. До 2018 года она тренировалась у Этери Тутберидзе.