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18 сентября представитель президента в ДФО Юрий Трутнев переговорил с путешественником Федором Конюховым. Темой беседы, как сообщается, была разработка по превращению курорта “Эльбрус” в курорт мирового уровня.

Согласно заявлению Трутнева, они должны привлекать экспертов, таких, как Конюхов, для работы над высоким качеством условий на курорте. Трутнев отметил, что у команды Конюхова огромный опыт организация наисложнейших экспедиций по всему миру, и они знают, что необходимо для того, чтобы улучшить территорию и повысить её привлекательность.

Также Трутнев рассказал о том, что на склонах Эльбруса, из-за их высоты, ледники и снег лежат круглогодично, что позволяет развивать горный туризм, а также альпинизм, и создавать площадки, на которых смогут тренировать спортсмены. По его мнению, необходимо создать курорт, который стал бы гордостью для россиян.

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