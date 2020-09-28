Телепередача «Дежурная часть», которая выходит на канале «Россия 24», появился сюжет о Юрии Дмитриеве и продолжении расследования его дела. В ней зрителям были продемонстрированы фотографии из домашнего архива карельского исследователя. На снимках изображена обнаженная приемная дочь Дмитриева.

К делу поисковика, который в июле текущего года получил 3,5 года за педофилию, приобщено почти 150 фото, на которых девочка изображена в самых разных позах. Эти снимки были доказательствами в деле об изготовлении порнографического контента в домашних условиях, однако петрозаводский суд дважды оправдал фигуранта. Его адвокат на заседаниях заявлял, что фотографии делаются для того, чтобы отслеживать состояние здоровья ребенка.

Напомним, что в июне 2018-го Верховный суд Карелии отменил решение об оправдании Дмитриева и постановил взять его под стражу. Правоохранительным органам удалось доказать насильственные сексуальные действия в отношении падчерицы, поэтому в 2020 году исследователь оказался в тюрьме. В то же время суд оправдал его по делу об изготовлении порнографии.