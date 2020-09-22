Исследователи из компании Skeleton Technologies, расположенной в Эстонии, трудятся над созданием «супербатареи», которую можно будет полностью зарядить всего за пятнадцать секунд.

Эстонские специалисты работают совместно с научными сотрудниками одного из немецких институтов. Новая батарея будет устанавливаться на электрические автомобили. С ней электрокары будут проводить на станциях зарядки не больше времени, чем машины с ДВС у бензоколонок.

Новая технология базируется на применении графена, который ранее никогда не использовался в разработке аккумуляторных батарей. Согласно словам ученых, подобные аккумуляторы смогут гораздо эффективнее применять режим рекуперации. К сожалению, эксперты не назвали дату появления новых емкостей на рынке.