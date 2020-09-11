Алексей Яковлев, врач-эпидемиолог из СПбГУ, сообщил, что за долгие годы в Санкт-Петербурге от гриппа не скончался ни один больной, получивший вакцину от данного заболевания.

Согласно его словам, прививки могут по-разному повлиять на иммунную систему человека. Однако если рассматривать вакцину от гриппа, то она оказывает благоприятное влияние на выживаемость. За прошедшие годы в Северной столице от данной болезни не умер ни один привитый пациент. Зато имеются случаи гибели людей, не прошедших вакцинацию.

Медик добавил, что самой оптимальной вакциной от гриппа является 4-компонентная, которая содержит в себе по два антигена гриппа B и A. В петербургских больницах сейчас прививают 3-компонентную вакцину, которая тоже способна защитить от сезонных заболеваний.