Елена Ваенга, которая участвует в шоу «Голос 60+» в качестве наставника, сообщила, что из стрессов, связанных с этой программой, постарела на 20 лет. Она постоянно попадает в неловкие ситуации, из-за которых приходится краснеть.

Так, во время «Слепых прослушиваний» певица решила подпеть участнику Стефано Войсу, который исполнял песню «Ты хочешь стать американцем». Ваенга опростоволосилась уже с первых нот, так как начала петь раньше, чем было нужно. Кроме того, она не сумела вспомнить слова припева, поэтому просто улыбалась публике.

Свой фальстарт и полный провал в исполнении композиции певица объяснила тем, что пыталась петь те слова, которые помнит. Также она рассказала, что вообще не знает итальянского языка. Звезда сообщила, что находится в кошмарном состоянии, и руки до сих пор трясутся от нервов из-за такого позора.