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Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что вероятность заразиться коронавирусом в Турции весьма мала.

Как сообщается, она составляет всего лишь 0,0055%. Показатель основывает на сведениях страховой компании ERV. За месяц, с 10 августа по 10 сентября в Турции, как уточняется, отдохнули почти 200 тысяч туристов из России, которые были застрахованы ERC. За это время коронавирусной инфекцией на отдыхе заразились всего 11 человек.

У десяти из них болезнь была в лёгкой форме, так что их не отправляли в больницу. Ещё одного более тяжелого заболевшего госпитализировали.

При этом в Москве вероятность подхватить инфекцию составляет 0,17% – примерно 690 человек в сутки. Так что заразиться в Москве в 31 раз больше шансов, чем в Турции.

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