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Екатерина Кищук, являющаяся ранее солисткой известной группы “Серебро”, на своей странице в Instagram опубликовала новое откровенное фото.

В кадре Екатерина предстала в топе с весьма глубоким декольте, а также с брендовой сумочкой на плече. На первой фотографии певица, закрыв глаза, наслаждается солнцем, ещё на двух смотрит в камеру. Публикацию Кищук решила оставить без подписи.

В комментариях поклонники выразили сильнейший восторг и восхищение от представленного на фото, и написали множество комплиментов певице. Некоторые заявили, что Екатерина является самым прекрасным, что они видели на свете. Один из поклонников даже не побоялся признаться, что хотел бы жениться на певице. А другие сравнили её с Афродитой.

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