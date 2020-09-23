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Виктория Айдамирова из Ростова-на-Дону стала второй вице-мисс в конкурсе “Мисс Евразия 2020”.

Как отмечается, конкурс прошёл в Стамбуле. Всего участие приняли 24 конкурсантки родом из 18 стран. Победительницей стала участница из Израиля, второе место заняла уроженка Уфы. Айдамирова же сумела завоевать третье место.

27-летняя Виктория ранее являлась чиновницей в Департаменте имущественных и земельных отношений в Севастополе. О конкурсе она отзывается очень положительно и рада, что ей удалось принять в нём участие.

Отмечается, что “Мисс Евразия” стал вторым конкурсом красоты в жизни Айдамировой. Ранее она также участвовала и победила во всероссийском конкурсе “Ты уникальная”, после которого и решила продолжить работать моделью.

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  • 22.09.2020
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