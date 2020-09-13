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Актриса Екатерина Шпица для своего появления на красной дорожке “Кинотавра” выбрала весьма необычное платье.

На фестивале Шпица предстала в белом платье в чёрный горох, имевшем весьма объёмную юбку, открытые плечи, и корсет, подчёркивающий талию актрисы. Образ был дополнен красными туфлями и чёрной сумочкой, а также подходящими по стилю украшениями и причёской.

Многие пользователи Сети оценили наряд актрисы, в том числе дизайнер Ксения Князева, которая заметила, что корсет стал весьма удачным выбором. Однако она раскритиковала выбор красных туфель.

Сама же Екатерина свой выбор наряд объяснила тем, что ей захотелось окунуться в ретро, и отметила, что впечатлилась сериалом с тематикой путешествий.

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