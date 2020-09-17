Михаил Ефремов ответил на послание одной из поклонниц и написал, что у него сейчас все нормально. По его словам, самоирония и юмор дают возможность успешно справляться с происходящим и хорошо себя чувствовать.

Актер написал фанатке, что у него хорошие сокамерники, что также немаловажно в условиях тюремного заключения. Кроме того, он верит в Бога. Ефремов завершил письмо известной цитатой: «Все проходит, пройдет и это».

Напомним, что представители общественного комитета ранее рассказывали о настоящем «паломничестве» поклонников к Михаилу Ефремову. Актеру ежедневно приносят передачи совершенно незнакомые ему люди, пекут пироги, стремятся порадовать своего кумира другими презентами. Но в этом месяце лимит на передачи, который составляет 30 килограммов, уже исчерпался, поэтому все эти подарки не принимаются.

Актер Михаил Ефремов получил по приговору суда 8 лет тюремного заключения за ДТП со смертельным исходом. Помимо этого, ему придется уплатить 800 тыс. рублей родне погибшего Сергея Захарова.