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Японские ВС при поддержке американских бомбардировщиков отрабатывали возможные атакующие действия на Курильские острова и практически вторглись в российское воздушное пространство. Сразу же после этого ВКС РФ начали готовить перехват, ожидая вторжения еще двух В-1В, однако поднимать истребители не пришлось – американцы успели улететь к Курильской гряде.

По предварительным данным, бомбардировщикам США предстояло решить сразу две задачи – отработать возможные удары по Дальнему Востоку РФ, а также добраться до базы Эйлсон, которая станет местом их постоянной дислокации на ближайшее время. Сведений о перехвате американских самолетов пока не поступали.

Нужно заметить, что провокации со стороны США случаются все чаще. Причем реализуются они не только посредством бомбардировщиков Североатлантического альянса и США. Кроме того, для них задействуют и боевые корабли НАТО. Вполне возможно, что осуществляется отработка ударов по России со всех направлений сразу.

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