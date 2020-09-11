Александр Мясников, ведущий и главврач одной из московских больниц, сообщил, что после прививания от COVID-19 у него не было никаких побочных эффектов, зато появился повышенный аппетит.

Согласно словам медика, после вакцинации у человека могут появиться различные «побочки» в виде увеличения температуры тела, болей в голове, тошноты, озноба или аллергических реакций. Однако он заявил, что ничего этого у него не было. Более того, после прививки у него улучшился аппетит.

Доктор отметил, что в настоящий момент времени ему была введена только 1-я часть вакцины. Вскоре будет сделана вторая прививка. Мясников добавил, что раньше слышал немало страхов по поводу вакцинации, но сейчас все больше людей хотят пройти прививание, причем зачастую речь идет о высокопоставленных чиновниках или обеспеченных бизнесменах.