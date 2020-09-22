читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Шайло, дочь киноактрисы Анджелины Джоли, была недавно замечена в черной юбке. Судя по всему, 14-летняя девочка передумала менять свой пол.

Около года назад журналисты сообщили, что Джоли решила разрешить своей дочери начать прием гормонов, чтобы затем провести смену пола. Уже с детства Шайло требовала, чтобы ее называли Джоном. Она также постоянно носила мальчишеские вещи и просила окружающих относиться к ней как к мальчику. Однако, по-видимому, девочка изменила свое решение.

На опубликованном кадре можно увидеть, что Шайло идет рядом со своей матерью. На лицах обеих надеты маски. Девочка при этом отказалась от привычных ей брюк, надев короткую юбку. В качестве верхней одежды она использовала серый худи.

Вам может понравиться

Алексей Суконкин: НАТО планирует большую войну в Европе

Военный эксперт Алексей Суконкин написал о новом Атлантическом командовании, которое недавно появилось… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Елена Ваенга не смогла вживую спеть на шоу «Голос 60+»

Елена Ваенга, которая участвует в шоу «Голос 60+» в качестве наставника, сообщила,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Галкин пожаловался на недосып из-за «спиногрызов» Гарри и Лизы

Супруг примадонны отечественной эстрады Максим Галкин выложил в Инстаграм видеоролик, на котором… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 сентября – пасмурно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 22 сентября – облачно с прояснениями, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 сентября – переменная облачность, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 сентября – переменная облачность, до 13 °C | Королев: погода, 22 сентября – ясно, до 21 °C | Подольск: погода, 22 сентября – облачно с прояснениями, до 18 °C | Армавир: погода, 22 сентября – ясно, до 24 °C |