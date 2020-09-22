Шайло, дочь киноактрисы Анджелины Джоли, была недавно замечена в черной юбке. Судя по всему, 14-летняя девочка передумала менять свой пол.

Около года назад журналисты сообщили, что Джоли решила разрешить своей дочери начать прием гормонов, чтобы затем провести смену пола. Уже с детства Шайло требовала, чтобы ее называли Джоном. Она также постоянно носила мальчишеские вещи и просила окружающих относиться к ней как к мальчику. Однако, по-видимому, девочка изменила свое решение.

На опубликованном кадре можно увидеть, что Шайло идет рядом со своей матерью. На лицах обеих надеты маски. Девочка при этом отказалась от привычных ей брюк, надев короткую юбку. В качестве верхней одежды она использовала серый худи.