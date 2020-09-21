читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Просьба депутата Горсовета из Новосибирска Натальи Пинус помочь ей собрать 100 тысяч рублей мало кого удивила. Ведь год за годом она указывает в декларации практически нулевой доход и является самой бедной законодательницей региона.

Депутат объяснила, по какой причине разместила в социальных сетях номер своей карты для сбора денег. Она хотела потратить средства на приобретение муфельной печи, которая применяется для обжига изделий из глины. Керамика является страстным увлечением Пинус, что подтверждает и специально созданный аккаунт в соцсетях, в котором публикуются фото изготовленных депутатом изделий.

Наталья написала, что муфельная печь – ее давняя мечта. Из-за ее отсутствия законодателю приходится ездить к другим людям, чтобы обжигать свои творения.

Вполне возможно, что мечта Натальи Пинус будет реализована. Хотя бы потому, что ее муж внес в декларацию за прошлый год 12 миллионов рублей. Впрочем, подписчики сумели собрать нужную сумму и без участия супруга Наталии.

Примечательно, что на своей странице в социальной сети “ВКонтакте” Наталия Пинус разместила соответствующую публикацию, в которой подробно рассказывает как о самой “просьбе к подписчикам”, так и о другой теме, которая сейчас “раздувается” в Интернете. Среди прочего женщина отметила, что она никого ни к чему не принуждала и обратилась непосредственно к своим друзьям, которые могли поучаствовать в реализации её мечты.

Оригинальная запись с самой просьбой была опубликована 17 сентября, в день рождения Наталии. Её (запись) мы приводим ниже.

Вам может понравиться

Виктория Бэкхем разозлила поклонников откровенным видео

Виктория Бэкхем, супруга знаменитого футболиста и модельер, разместила в соцсети «Инстаграм» видео… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

The National Interest оценил угрозу для США от российских «Авангардов»

Издание The National Interest представило новую статью Питера Сучиу, который проанализировал возможности… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Саратове на проспекте Кирова с высоты сорвались две девушки

В Саратове произошло чрезвычайное происшествие, которое, к счастью, обошлось без человеческих жертв.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 сентября – облачно с прояснениями, до 14 °C | город Мытищи: погода, 21 сентября – пасмурно, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 сентября – небольшая облачность, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 сентября – облачно с прояснениями, до 12 °C | Королев: погода, 21 сентября – ясно, до 18 °C | Подольск: погода, 21 сентября – пасмурно, до 12 °C | Армавир: погода, 21 сентября – ясно, до 23 °C |