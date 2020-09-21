Просьба депутата Горсовета из Новосибирска Натальи Пинус помочь ей собрать 100 тысяч рублей мало кого удивила. Ведь год за годом она указывает в декларации практически нулевой доход и является самой бедной законодательницей региона.

Депутат объяснила, по какой причине разместила в социальных сетях номер своей карты для сбора денег. Она хотела потратить средства на приобретение муфельной печи, которая применяется для обжига изделий из глины. Керамика является страстным увлечением Пинус, что подтверждает и специально созданный аккаунт в соцсетях, в котором публикуются фото изготовленных депутатом изделий.

Наталья написала, что муфельная печь – ее давняя мечта. Из-за ее отсутствия законодателю приходится ездить к другим людям, чтобы обжигать свои творения.

Вполне возможно, что мечта Натальи Пинус будет реализована. Хотя бы потому, что ее муж внес в декларацию за прошлый год 12 миллионов рублей. Впрочем, подписчики сумели собрать нужную сумму и без участия супруга Наталии.

Примечательно, что на своей странице в социальной сети “ВКонтакте” Наталия Пинус разместила соответствующую публикацию, в которой подробно рассказывает как о самой “просьбе к подписчикам”, так и о другой теме, которая сейчас “раздувается” в Интернете. Среди прочего женщина отметила, что она никого ни к чему не принуждала и обратилась непосредственно к своим друзьям, которые могли поучаствовать в реализации её мечты.

Оригинальная запись с самой просьбой была опубликована 17 сентября, в день рождения Наталии. Её (запись) мы приводим ниже.