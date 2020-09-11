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Актёр Данила Козловский дал очередной повод подозревать его в романе со своей коллегой Оксаной Акиньшиной.

Как отмечается, актёр появился вместе с Акиньшиной на показе ленты Кристофера Нолана. По словам поклонников, пара была замечена в московском кинотеатре “Октябрь”. Отмечается, что актёры воспользовались запасным боковым входом, и на их лицах были медицинские маски. Они держались в стороне, а из зала ушли ещё до завершения фильма.

Однако эти меры предосторожности всё равно не помешали поклонникам узнать Козловского и Акиньшину. В итоге даже те, кто не хотел верить в роман между актёрами, был вынужден принять то, что между Козловским и Акиньшиной что-то есть.

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