Бывший супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев прокомментировал недавние слова Натальи о разводе.

Как сообщается, в браке пара состояла менее года. Причины расставания и в целом о браке они предпочитали не разговаривать. Однако недавно Поклонская дала интервью Ксении Собчак, и, в частности, заявила, что счастлива после развода.

Соловьёв, в свою очередь, после этого интервью высказался, что у них с Поклонской в браке было всё весьма неоднозначно. По его мнению, немалую, а то и самую важную роль в их разводе сыграл бывший духовник Поклонской, отец Сергий Романов. Он заявил, что люди не всегда готовы строить нормальную семью и выносят свои принципы на первое место.

Соловьёв отметил, что всегда поддерживал жену, даже если был уверен в том, что она не права. Также он сообщил, что двум сильным духом и характером самодостаточным людям трудно не искрить.