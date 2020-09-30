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В телешоу «Поле чудес» участвуют подставные игроки, а сама программа постоянно обманывает своих верных зрителей. Об это рассказали участники капитал-шоу, которые играли в нем в разные годы.

К примеру, Михаил, который побывал на «Поле чудес», заявил, что из него сделали жителя Иркутска, а также заранее подготовили грибы и клюкву, которые он должен был подарить Леониду Якубовичу. Кроме того, узнав о том, что он намеревается исполнить песню Любови Успенской «Гитара», Михаилу выдали красную рубаху. В которой он и вышел к барабану.

Рассказали о некоторых особенностях капитал-шоу и другие участники. Они сообщили, например, что даже если кто-то приезжает на игру без гостинцев, его снабжают ними редакторы программы. Кроме того, в отдельных случаях они добавляют подарки к тем, что привез с собой игрок. Одна из столичных жительниц, которую назвали гостьей из Череповца, была вынуждена вручить ведущему не только свой гостинец, но и бутылку водки, выданную перед выходом к игровому столу.

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