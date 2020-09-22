Бывшая супруга бизнесмена и экс-прокурора России Артема Чайки Марина дала интервью телеканалу “Дождь”.

Во время беседы Марина призналась в том, что супруг многократно позволял себе избивать её. Избиения начались в конце 2009 года, и в какой-то момент она отправилась к своим родителям. Тем не менее, Чайка заставил её возвратиться под угрозой отобрать их детей.

У пары было трое детей, которым было девять, семь и шесть лет. Из-за них, а также из-за того, что идти Марине было некуда, ей пришлось остаться. Все следующие 11 лет она пыталась наладить отношения в семье. Как Марина отметила, супруг не позволял ей водить машину, встречи с подругами происходили с его разрешения, и, по его мнению, она должна была проводить время дома с детьми.

Развод состоялся в конце июля 2020 года, когда Марина опубликовала видеообращение. 30 июля их брак был официально расторгнут.