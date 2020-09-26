Разработка смарт-устройства, которое позволит заряжать самолеты, оснащенные электродвигателями, будет осуществлять стартапом Vertical Aerospace. Средства на его создание, по предварительным данным, выделяются британским Институтом аэрокосмических технологий.

Главная цель создания зарядного устройства – это обеспечение максимальной безопасности полетов. Кроме того, новая технология создания зарядки должна улучшить время автономной работы аккумуляторов, питающих электродвигатели воздушных аппаратов.

На создание этой самой технологии ученым выделили 24 месяца. Ориентировочная стоимость данного проекта – до 3 миллионов фунтов стерлингов. Самолеты VA-1X Vertical Aerospace, обладающие функциями вертикального и горизонтального взлета, для которых и разрабатывается зарядное устройство, должны подняться в небо в 2024 году.