Западные страны продолжают искать уязвимости в российской обороне. На этот раз к силам США и НАТО присоединилась и Великобритания. Для патрулирования в непосредственной близости от рубежей РФ она привлекла дополнительные боевые корабли, а также истребители ВВС.

Усиленное патрулирование началось еще в конце августа, когда к побережью Кольского полуострова, а также к черноморской границе РФ было направлено сразу 28 истребителей, заправщиков и разведывательных самолетов. Они осуществляли дежурство небольшими эскадрильями по 5 воздушных машин.

Помимо этого, истребители Typhoon появились и неподалеку от Мурманска за Северным полярным кругом. Предполагается, что их интересовали базы российских субмарин, являющиеся наиболее крупными в данном регионе.

Разведывательное ведомство Великобритании сообщило СМИ, что главные цели подобных вылетов – это сбор информации. В дальнейшем она будет тщательно анализироваться для выявления брешей в обороне границ РФ.