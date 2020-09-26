Генерал Патрик Сандерс, возглавляющий Стратегическое командование британских ВС, заявил о том, что Великобритания имеет оружие, способное эффективно уничтожать инфраструктуру потенциального противника. По его словам, кибернетические системы могут проводить разрушительные атаки на стратегическом и на тактическом уровнях.

Сандерс также заявил, что английским военнослужащим приходится каждый день справляться с минимум шестьюдесятью весьма опасными кибернетическими угрозами. Которые исходят от вероятного противника. Подобные действия стирают грань между войной и миром, а также вынуждают находить эффективные решения для противостояния.

Новое кибероружие, которое имеется в распоряжении британских военных, позволяет им в минимальные сроки уничтожить инфраструктуру той стороны, которая стремится нанести вред Объединенному королевству.

Иностранные СМИ пишут о том, что это первое серьезное заявление Великобритании о наличии у нее кибернетического вооружения. Ранее она высказывалась более скромно, стремясь не раскрывать секретов. Единственный факт, подтверждающий слова Сандерса – это взлом информационной сети организации ИГ (террористическая группировка, которая запрещена в России), на территории Ирака и Сирии.